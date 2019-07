Die Bullen halten sich alle Chancen offen. In einem eher lustlos anmutenden Handel gestern konnte der Goldpreis am Ende über der Marke von 1.420 Dollar schließen. Aber wie bereits gestern geschrieben: Der Handel steht ganz im Zeichen des Fed-Zinsentscheids am morgigen Mittwoch. Jetzt meldet sich bei Jim Cremer der CEO von Agnico Eagle zu Wort und sieht weiter steigende Kurse - bis zu einem neuen Allzeithoch.Sean Boyd gehört sicherlich zu den besten Managern in der Goldbranche. Er hat seinem Unternehmen ...

