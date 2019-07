Im Rahmen einer Privatplatzierung hat die Diok RealEstate AG (Diok) eine zweite Anleihen-Tranche im Volumen von 20 Mio. Euro vollumfänglich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland begeben. Die Anleihe 2018/23 (WKN A2NBY2) ist bereits seit der Erstplatzierung im Jahr 2018 (damals wurden 25 Mio. Euro platziert) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 6% an der Börse handelbar.

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe der Diok RealEstate AG mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30.09.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.10.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission werden bis zu 250 Mio. Euro mit einer Mindestorder ...

