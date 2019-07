FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR

88A XFRA JP3160890004 ATEAM INC. 0.132 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.044 EUR

H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.036 EUR

1WG XFRA US9586691035 WESTERN MIDSTR.PART.UTS 0.556 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I 0.485 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.125 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.291 EUR

2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.117 EUR

6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.270 EUR