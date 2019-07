FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.102 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.046 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

XFRA DE000HSH40P1 HCOB MZ 2 15/20 0.000 %

IWT8 XFRA AT0000705660 ERSTE WWF ST.EN.EURR01AEO 2.000 EUR

XFRA DE000HSH4GR5 HCOB FRUEHLI13/19 0.000 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.692 EUR

TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.818 EUR

T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.319 EUR

3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.198 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EUR

PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.324 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.040 EUR

WX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.593 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.180 EUR

CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.463 EUR

DWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.315 EUR

2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.225 EUR

GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.494 EUR

EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.396 EUR

ENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.072 EUR

EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.315 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.953 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.324 EUR

AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.319 EUR

M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.020 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EUR

4GJ XFRA MXP001161019 CONSORCIO ARA SAB DE CV 0.013 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.331 EUR

SMU XFRA JP3322950001 SAMCO INC. 0.166 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR

BJ1 XFRA CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR.-H-YC1 0.021 EUR

XFRA DE000HLB1FC8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/14 0.001 %

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.019 EUR