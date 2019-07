FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.518 EUR

UIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.341 EUR

UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.555 EUR

UET1 XFRA LU1280303014 UBS ETF-MSCI US.S.R.ADEOH 0.083 EUR

UIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.070 EUR

2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.072 EUR

FRC3 XFRA LU1645380368 U.-B.B.E.I.L.1-10U.E.EOAD 0.002 EUR

FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.110 EUR

MDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD 0.122 EUR

UEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL 0.416 EUR

S5SD XFRA IE00BHXMHK04 UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL 0.073 EUR