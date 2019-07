FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QAT1 XFRA US0255761092 AMER.ELEC.TECHN. DL-001

1LW XFRA PLPOLWX00026 POLWAX SA B,C ZY -,05

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001

1LIA XFRA US53046P2083 LIBERTY EXPEDIA B DL-,01

111M XFRA US8293921099 SINTX TECHS INC. DL-,01