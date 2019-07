Die Rally bei Dialog Semiconductor geht am Dienstag nach der Vorlage der Q2-Zahlen in die nächste Runde. Die Papiere des Chipentwicklers zogen um fast zwei Prozent auf 40,94 Euro an. Nachdem bereits im Juli starke vorläufige Zahlen veröffentlicht wurden, treiben jetzt Aussagen zur Profitabilität die Aktie weiter an.Prognose bestätigtDialog Semiconductor rechnet für das laufende Geschäftsjahr weiter mit einer höheren Profitabilität. Die bereinigte Bruttomarge werde voraussichtlich über der von 2018 ...

