Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,90 Euro belassen. Die Zahlen des Gesundheitsdienstleisters seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) habe die Konsensschätzung um rund drei Prozent verfehlt. Dies liege aber lediglich am Einfluss der Tochter FMC, alle anderen Bereich seien besser als erwartet ausgefallen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-07-30/09:56

ISIN: DE0005785604