Mumm kompakt - Fed steht von drei Seiten unter Zugzwang

Gerechnet wird mit einer Senkung des Leitzinses in den USA um mindestens 25 Basispunkte. Dabei steht Fed-Präsident Powell gleich von drei Seiten unter Zugzwang, denn nicht nur der Markt hat eine klare Erwartungshaltung. Unentwegt äußert US-Präsident Trump sein Unverständnis über das aus seiner Sicht zu hohe Zinsniveau, das die Konjunktur unnötig belaste.

Tatsächlich nahmen die wirtschaftliche Dynamik und der inflationäre Druck auch in den USA zuletzt ab. In der vergangenen Woche kündigte dann auch noch die Europäische Zentralbank (EZB) weitere expansive geldpolitische Schritte an. Grund ist die sich immer deutlicher abzeichnende konjunkturelle Abkühlung in der Eurozone. Den jüngsten Beleg dafür lieferte die aktuelle Veröffentlichung des GfK-Konsumklimaindex mit 9,7 Punkten.

