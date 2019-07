Bereits gestern Abend nachbörslich legte der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten, Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), seine aktuellen Quartalszahlen vor. Ich hatte ja erst kürzlich einen sehr kontrovers diskutierten Artikel zu der Aktie geschrieben - und diese als völlig überteuert bezeichnet. Dabei bleibe ich auch, zumal ich durch die gestrigen Nachrichten neue Nahrung für meine sehr kritische Bewertung der Aktie bekommen habe.

Das Problem waren dabei weniger die vorgelegten Quartalszahlen an sich. Hier schnitt Beyond Meat beim Quartalsumsatz sogar deutlich besser ab als erwartet. So verzeichnete das Startup einen Quartalsumsatz von 67,3 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um satte +286,8% entspricht und schlug damit auch die Konsensschätzungen der Analysten von nur 52,7 Mio. US-Dollar deutlich.

Da wäre der etwas höher als erwartet ausgefallene Verlust je Aktie von -0,24 US-Dollar (erwartet: -0,08 US-Dollar je Aktie) prinzipiell eigentlich zu vernachlässigen gewesen. Zumal auch der Ausblick sehr positiv ausfiel. So erwartet das Management nun nämlich einen Jahresumsatz 2019e von 240 Mio. US-Dollar (anstatt den bisher in Aussicht gestellten 210 Mio. US-Dollar) sowie ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) (anstatt wie bisher ...

