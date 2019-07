Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den datenseitigen Auftakt geben heute weitere Stimmungsbarometern, so Ralf Umlauf von der der Helaba.Mit einer deutlichen Aufhellung des Sentiments bei den Unternehmen sei nicht zu rechnen, wohl aber könnte sich das deutsche GfK-Konsumklima stabilisieren. Das in das Economic Sentiment eingehende EWU-Verbrauchervertrauen sei gestiegen und liefere somit eine positive Indikation. Derweil werde die Stimmung in der Industrie wohl auf europäischer Ebene schwach ausfallen, sodass das Economic Sentiment ein weiteres Mal nachgeben werde. Enttäuschende PMIs und der gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex hätten zu dieser Erwartung beigetragen. Im weiteren Verlauf sei der Blick auf die deutschen Verbraucherpreise gerichtet. Schon am Vormittag würden einzelne Bundesländer ihre Werte für den Juli veröffentlichen. In der Summe sei nur ein mäßiger Preisaustrieb zu erwarten und insbesondere in der EU-harmonisierten Rechnung drohe ein Rückgang der Jahresteuerungsrate. Per Saldo würden die Lockerungserwartungen bezüglich der EZB eher verstärkt als gedämpft. Die Schnellschätzung der EWU-Inflationsrate stehe morgen zur Veröffentlichung an. ...

