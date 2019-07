Hamburg (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche achten Marktbeobachter vor allem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank FED, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Gerechnet werde mit einer Senkung des Leitzinses um mindestens 25 Basispunkte. Dabei stehe FED-Präsident Powell gleich von drei Seiten unter Zugzwang, denn nicht nur der Markt habe eine klare Erwartungshaltung. Unentwegt äußere US-Präsident Trump sein Unverständnis über das aus seiner Sicht zu hohe Zinsniveau, das die Konjunktur unnötig belaste. Tatsächlich hätten die wirtschaftliche Dynamik und der inflationäre Druck auch in den USA zuletzt abgenommen. ...

