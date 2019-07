Noratis AG baut Bestand Celle durch Erwerb von 65 Wohneinheiten aus DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Noratis AG baut Bestand Celle durch Erwerb von 65 Wohneinheiten aus 30.07.2019 / 10:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Noratis AG baut Bestand Celle durch Erwerb von 65 Wohneinheiten aus Eschborn, 30. Juli 2019 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat weitere 65 Wohneinheiten in Celle gekauft. Damit wächst der Gesamtbestand des Unternehmens in der Stadt in Niedersachsen auf nunmehr 303 Einheiten. Das Closing der Transaktion soll zu Beginn des 4. Quartals 2019 erfolgen. Das 1972 erbaute Objekt verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 3.745 m² sowie 11 Parkplätze. Es liegt zentral und mit guter Verkehrsanbindung im südlichen Celler Stadtteil Neuenhäusen. Die dortige Einwohnerzahl ist in den vergangenen fünf Jahren um gut 2,7 Prozent gestiegen, was die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum stützt. Noratis plant, das derzeit zu rd. 95 Prozent vermietete Objekt der Unternehmensstrategie entsprechend in den kommenden Quartalen technisch und strukturell zu entwickeln und damit die vorhandenen Wertpotenziale zu heben. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Ankauf der Noratis AG: "Der Zukauf in Celle passt perfekt in unser Investmentprofil. Das Objekt zeichnet sich durch ein stimmiges Gesamtpaket aus solider Substanz, guter Vermietbarkeit, Wertsteigerungspotenzialen und attraktiven Ankaufskonditionen aus. Wir erweitern damit unser Portfolio in der Region, wodurch sich weitere Synergieeffekte eröffnen." Die Transaktion wurde verkäuferseitig von BNP Paribas Real Estate begleitet. Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen. Basis des Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Noratis erwirbt bundesweit Wohnungen mit Entwicklungspotenzial, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch die Kombination aus laufenden, stabilen Mieteinnahmen mit attraktiven Entwicklerrenditen aus kontinuierlichen Verkaufserlösen aus. Der Erfolg von Noratis basiert auf der Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder, von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis zu Mietern. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 905505-51 E-Mail: noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main 30.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 848665 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 848665 30.07.2019 ISIN DE000A2E4MK4 AXC0101 2019-07-30/10:15