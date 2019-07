Die VascoMed GmbH ist ein erfolgreich expandierendes Medizintechnik-Unternehmen, das an seinem Standort in Binzen Elektroden und Kathetersysteme für die Elektrotherapie des Herzens entwickelt und produziert. Die Herstellung der Katheter erfordert konstante Umgebungsbedingungen und um diese in einem expandierenden Markt auch zukünftig zu gewährleisten, modernisiert das Unternehmen die Produktionsräume. Die im schweizerischen Birsfelden ansässige Würzburger AG hat gemeinsam mit dem Blaubeurer Unternehmen Heinkel Modulbau GmbH in kürzester Zeit ein 2-geschossiges Produktionsgebäude in Modulbauweise errichtet. In nur zwei Monaten Bauzeit haben die beiden Firmen Würzburger und Heinkel Modulbau die Produktionsfläche des Herzkatheter-Spezialisten VascoMed um 500 qm erweitert. Die im Blaubeurer Werk von Heinkel Modulbau vorgefertigten Gebäudemodule sind speziell auf die hohen Anforderungen einer Reinraumproduktion abgestimmt. Auf dem Dach ist die Lüftungsanlage für die Reinraumluft installiert. Reinraumschleusen mit Sensoren schaffen eine optimale Verbindung zwischen den Räumen und bieten einen zuverlässigen, kontrollierten Schutz beim Ein- und Ausschleusen von Personal, Produkten und Materialien. Das Produktionsgebäude von VascoMed ist mit Edelputz verputzt und damit perfekt in die Bestandsumgebung integriert. Die Module für einen weiteren Anbau sind bereits bei Heinkel Modulbau in Produktion. Projektdaten Erweiterung Herzkatheter-Produktion VascoMed GmbH - 2-geschossiges Produktionsgebäude mit einer Nutzfläche von 500 qm - Reinraumqualität - lichte Raumhöhe: 3 Meter - Bauzeit: 2 Monate - Brandschutz F30 - Ausführung nach aktueller EnEV Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Frank Krahmer Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-25 E-Mail: f.krahmer@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familien- unternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anders- sprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2012 einen Umsatz von über 16 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

