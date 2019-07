Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In welches Freibad gehen die Deutschen besonders gerne? Und wo sind Besucher weniger zufrieden? Das Verbraucherportal Testberichte.de (www.testberichte.de) veröffentlicht zum zweiten mal sein Freibad-Ranking. Diesmal wurden rund 50 Freibäder mehr berücksichtigt als im vergangenen Jahr, da mittlerweile deutlich mehr Online-Bewertungen vorliegen. Insgesamt wurden über 138.000 Kundenmeinungen zu 412 Freibädern ausgewertet. Hier geht es zur Tabelle: https://www.testberichte.de/tb/freibad-ranking-2019.html



Dresden, Bielefeld und München haben die bestbewerteten Freibäder



Auffällig an den Top-3-Bädern: Sie punkten nicht mit aufwändiger Spaßbad-Infrastruktur, sondern mit Naturnähe, Ruhe und viel Platz. Besonders das beliebteste Freibad Deutschlands, das NaturKulturBad Zschonergrund in Dresden, besticht durch seine idyllische Lage. Die Gäste schätzen besonders die große Liegewiese, den Kinderspielplatz und das Volleyballfeld; außerdem das Preis-Leistungsverhältnis. Das Sieger-Bad kommt auf durchschnittlich 4,7 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5) - genauso wie das zweitplatzierte Freibad Schröttinghausen in Bielefeld. Gelobt wird die familiäre Atmosphäre, die neuen Duschräume, sowie die von den Badenden respektierte Trennung in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Über das deutschlandweit drittplatzierte Naturbad Maria Einsiedel (4,6 Sterne) schreiben viele Besucher, dass es sich um das "schönste Freibad Münchens" handele. Sie freuen sich über die große Liegewiese und das frische Wasser aus der Isar, das insbesondere an heißen Tagen angenehme Abkühlung bringe.



Die unpopulärsten Sommerbäder sind in Bremen, Hamburg und Wiesbaden



Letzter im Ranking ist das Bremer Westbad (3,5 Sterne), das bereits im vergangenen Jahr auf dem vorletzten Platz rangierte. Das Bad ist Besuchern zu klein, zu voll und zu teuer. An vorletzter Stelle steht das Freibad in Hamburg-Billstedt, das Kleinfeldchen in Wiesbaden ist wie im Vorjahr Drittletzter. Beide mit je 3,6 Sternen bewerteten Bäder hätten unfreundliches Personal und seien "in die Jahre gekommen", ist in vielen Online-Bewertungen zu lesen. Übrigens: Bei allen drei Bädern stehen demnächst größere Umbauarbeiten an.



Ab 4,3 Sternen sind Freibäder überdurchschnittlich beliebt



Der Durchschnitt (Mittelwert) aller Bewertungen liegt bei 4,22 Sternen. Das bedeutet, dass alle Bäder mit 4,3 und mehr Sternen überdurchschnittlich bewertet werden (ab Platz 201).



Informationen zur Auswertung von Testberichte.de



Untersucht wurden alle öffentlich zugänglichen Freibäder im Umkreis (rund 20 km) der 81 größten Städte Deutschlands (ab 100.000 Einwohner). Natur- bzw. Strandbäder ohne befestige Wasserstellen (Ränder) wurden nicht berücksichtigt. Grundlage der Auswertung waren die zu den Freibädern verfügbaren Google-Rezensionen (Minimum: 100 Bewertungen). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, wurde die alphabetische Reihenfolge gewählt. Bei Freibädern, die zu einem Hallenbad gehören und bei Google als Kombibad bewertet werden, fließen alle Bewertungen mit ein. Bei zwei Google-Einträgen zur selben Einrichtung wurden alle Bewertungen addiert und der Gesamt-Bewertungsschnitt berechnet (gewichtetes Mittel). Quellen: Wikipedia, www.schwimmbadcheck.de, Google-Rezensionen und Eigenrecherche. Zeitraum der Datenerhebung: 18. bis 25. Juli 2019.



Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche ein Freibad übersehen oder einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de.



Wo ist mein Lieblings-Freibad gelandet? Hier geht es zum gesamten Ranking: https://www.testberichte.de/link/freibadranking2019



Über Testberichte.de Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal für kompetente Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen, relevante Käufermeinungen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings, Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 70 Personen. Mehr Informationen: https://www.testberichte.de/presse/



OTS: Testberichte.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64915.rss2



Pressekontakt: Testberichte.de Niels Genzmer +49 30 91 207 - 124 presse@testberichte.de www.testberichte.de



PIABO PR GmbH Dominik Kratzenberg +49 30 25762050 testberichte@piabo.net www.piabo.net