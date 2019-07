Deutsche Telekom-Calls mit 114%-Chance bei Kursanstieg auf 15,64 EUR

Die Nachricht, dass das US-Justizministerium die Fusion zwischen der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile und Sprint unter gewissen Auflagen genehmigen wird, wirkte sich positiv auf den Kurs der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) aus. Die Expertenmeinungen über die zukünftige Wertentwicklung der Aktie nach dem Zusammenschluss gehen allerdings weit auseinander. Während die Privatbank Berenberg wegen einer zu optimistische Einschätzung der Synergien die Aktie mit einem Kursziel von 12,70 Euro zum Kauf empfiehlt, bekräftigen die Experten der DZ Bank und der UBS ihre Kaufempfehlungen für die Aktie mit Kurszielen von 17,40 Euro bzw. 18,30 Euro.

Kann die Deutsche Telekom-Aktie, die nach dem Kursrutsch in der Vorwoche auf bis zu 14,59 Euro nun wieder deutlich oberhalb der Marke von 15 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 15,64 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 5.7.19) zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15,00 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 15,00 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 1, ISIN: DE000GA31JU6, wurde beim Aktienkurs von 15,10 Euro mit 0,410 - 0,417 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf die Marke von 15,64 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,67 Euro (+61 Prozent) steigern.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15,30 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 15,30 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 1, ISIN: DE000HX827B9, wurde beim Aktienkurs von 15,10 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 15,64 Euro wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,43 Euro (+59 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,70 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,70 Euro, BV 1, ISIN: DE000JM0J1M4, wurde beim Aktienkurs von 15,10 Euro mit 0,42 - 0,44 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 15,64 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,94 Euro (+114 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de