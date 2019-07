Bereits im Juli wurde bekannt, dass die Deutsche Bank - im Rahmen der Sparmaßnahmen - einen kleinen Teil ihrer neuen Büroflächen in New York an den Vermieter zurückgeben wird. Nun hat das Bankhaus auch den Makler gewechselt, um womöglich das Portfolio zu bereinigen. Im Mai 2018 hatte die Deutsche Bank einen Mietvertrag für insgesamt 102.000 Quadratmeter Bürofläche im Time Warner Center am Columbus ...

