DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA08L/18 DE000HLB4RB9 01.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08F/17 DE000HLB5EN9 01.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08J/16 DE000HLB3N48 01.08.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA08L/18 DE000HLB4RB9 01.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08F/17 DE000HLB5EN9 01.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08J/16 DE000HLB3N48 01.08.2019 HZE/EOT