Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Asian Development Bank begibt eine kurzfristige Türkische Lira (TRY)-Anleihe (ISIN XS2026568381/ WKN A2R4ZD) mit Fälligkeit 12.01.2021 und einem Emissionsvolumen von 300 Millionen Türkischen Lire, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 16,25%. Erstmals werde der Kupon anteilig halbjährlich am 15.01.2020 ausbezahlt. Danach erfolge die Zinszahlung ganzjährig. Ab einem Mindestbetrag von 10.000 TRY zu kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 10.000 TRY sei die Anleihe handelbar. S&P stufe die Asian Development Bank mit einem Rating von AAA ein. Die Anleihe sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. (Bonds Weekly Ausgabe 30 vom 26.07.2019) (30.07.2019/alc/n/a) ...

