Munsbach (www.anleihencheck.de) - Im Mittelpunkt dieser Woche steht zweifelsohne das am Dienstag und Mittwoch stattfindende FOMC-Treffen (Federal Open Market Committee), so Frank Borchers, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Während in den USA sowohl der Dienstleistungssektor als auch der private Verbrauch weiterhin das Wirtschaftswachstum stützen würden, halte insbesondere der weiterhin bestehende Handelsstreit mit China die Unsicherheit im US-amerikanischen Verarbeitenden Gewerbe hoch. Dieser lasse durch "Spill-over-Effekte" eine Verlangsamung nicht nur der amerikanischen, sondern auch der globalen Wirtschaft befürchten. ...

