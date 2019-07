Wien (www.anleihencheck.de) - Heute werden offiziell die Gespräche zwischen den USA und China auf hochrangiger Ebene in Shanghai wieder aufgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Erwartungen hierüber sollten nicht zu hoch geschraubt werden. Selbst wenn es zu einzelnen Vereinbarungen (z. Bsp. Kauf von US-Gütern durch China, verbesserter US-Marktzutritt, IP-Schutz, Eindämmung des Technologietransfers, Neutralität der SoEs, Transparenz bei Währungspraktiken) kommen sollte, der Handelskrieg dürfte damit noch lange nicht beendet sein. Der Gesprächsfortschritt zur Lösung des Konflikts werde nicht uninteressant für die Entscheidung der US-FED am Mittwoch sein. Ein Zinsschritt von 25 BP gelte als sicher. Daran dürften auch die heute veröffentlichten US-Daten zur PCE Kerninflation (seitwärts erwartet) und Verbrauchervertrauen des Conference Boards (mit 125 Indexpunkten stärker erwartet) nichts ändern. ...

