Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn ohne neue Impulse leicht zugelegt, so die Analysten der Nord LB.Kursbeeinflussende Konjunkturdaten habe es keine gegeben, Anleger würden auf die FED-Sitzung am Mittwoch warten. Ähnliche Situation am US-Rentenmarkt: Auch hier würden sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank nicht aus dem Fenster lehnen wollen. (30.07.2019/alc/a/a) ...

