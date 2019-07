Der Saatgutspezialist KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007) hat sechs neue Maishybridsorten für seine beiden brasilianischen Marken KWS und Riber auf den Markt gebracht. Sie bieten eine marktführende Kombination aus höchstem genetischem Potenzial und Insektenschutz. "Wir sind sehr stolz darauf, brasilianischen Landwirten diese innovativen Maishybridsorten anbieten zu können", sagt Marcelo Salles, Regionalleiter bei KWS für Brasilien und Argentinien. "Die neuen Hybriden sind in hohem Maße wettbewerbsfähig in Bezug auf Ertrag, Toleranz gegen weitverbreitete Herbizide sowie in der Widerstandsfähigkeit gegen eine Reihe von Raupenschädlingen."

Die neuen Maishybriden bringen die neuste urheberrechtlich geschützte Genetik von KWS mit dem von Syngenta entwickelten Trait-Stack VIP3 (lizenziert an KWS) zusammen. Nachdem die von KWS in Brasilien akquirierten Züchtungsaktivitäten zusammengeführt wurden, hat sich die Leistungsfähigkeit der lokalen Genetik enorm weiterentwickelt, auch dank Austauschmöglichkeiten mit dem internationalen KWS Netzwerk. ...

