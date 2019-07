Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Aktie Lufthansa: http://bit.ly/2UT8MnQ Aktie MüRü http://bit.ly/2Lr5Hb7 Die Unternehmen feuern zur Berichtsaison heute aus allen Rohren - Dax Anleger wagen sich nur sehr vorsichtig aufs Parkett. Zwei Handelstage vor der US Fed Zinssitzung (Mittwoch nach Börsenschluss) steigt die Spannung spürbar. Der Dax verarbeitet damit recht unterschiedliche Vorgaben: In Fernost stiegen die Kurse - die japanische Notenbank treibt die Anleger mit ihrer weiterhin extrem lockeren Geldpolitik an. Außerdem wurden die Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit wieder aufgenommen. Die US-Börsen hatten sich am Vorabend aber noch uneinheitlich gezeigt. Anleger warten auf die US-Notebank Fed, die am Mittwoch tagt. Eine Zinssenkung ist gesetzt, alleine über die Höhe wird spekuliert. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß