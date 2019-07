Allein seit Jahresbeginn hat die Aktie von The Trade Desk über 120 Prozent zugelegt. Ein neuer Deal mit Amazon könnte den Trend nun weiter beschleunigen. Die TSI-USA-Aktie bleibt damit einer der Favoriten im Sektor und einer der Top-Performer des TSI-USA-Depots. Zudem sind die Augen auf den 08. August gerichtet. Hier präsentiert der Konzern seine Quartalszahlen.Amazon kündigte in dieser Woche an, dass es bei seinen Amazon Publisher Services (APS) zukünftig mit The Trade Desk zusammenarbeiten wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...