Einen entsprechenden Beschluss gaben die Unternehmen am 29.07.2019 bekannt. Die Fusion soll ausschließlich durch die Übertragung von Aktien geschehen. Anteile an dem zusammengeführten Unternehmen sollen zu 57 % bei Pfizer-Aktionären, zu 43 % bei Mylan-Aktionären liegen. Die Vorstände beider Unternehmen stimmten einstimmig für die Fusion. Der Name des neu gebildeten Unternehmens soll bei Abschluss der Transaktion bekanntgegeben werden. Die Fusionspartner rechnen mit einem Abschluss bis Mitte 2020, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch Wettbewerbsbehörden.

Marktkompetenz unterstützt vielseitiges Portfolio

Mylan verfügt über ein vielfältiges Portfolio in vielen Regionen und wichtigen Therapiebereichen, wie Nerven- und Infektions- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie über eine ...

