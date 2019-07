Die RWE-Aktie schraubt sich heute auf ein neues 3-Jahres-Hoch und hat seit Jahresstart 2019 ganze 30% an Wert gewonnen. Der Energiekonzern erhöht dank eines starken Energiehandelsgeschäft seine Prognosen:Der Energiehandel habe im ersten Halbjahr mit einem außergewöhnlich hohen Ergebnis abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Das Unternehmen erwartet...

