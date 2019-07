Trotz guter Quartalszahlen ist die Aktie von Beyond Meat, das fleischlose Burger-Patties produziert, eingebrochen. Der Konzern will eine weitere Kapitalerhöhung durchführen. An der Nasdaq fiel die Aktie nachbörslich um fast vierzehn Prozent. Ein Anteilschein kostete nur noch 191,09 US-Dollar (Stand: 29.07.2019 19:59 Uhr). Gestern hatte Beyond Meat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 bekannt ...

