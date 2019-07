Augsburg (ots) -



"Die jüngsten Entwicklungen in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fordern von Unternehmen schnelles Handeln im Hinblick auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die Quantron AG versteht sich als innovatives und zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.", erklärt Haller. Zur Stärkung und Anbindung der heimischen Wirtschaft habe man sich bewusst für den Standort Augsburg entschieden.



Die Politik reagiert auf die Umweltbelastungen mit härteren Restriktionen wie Fahrverboten und höheren Abgaben. Kleine Betriebe, aber auch große Unternehmen stellt das vor massive logistische und finanzielle Herausforderungen. Die Quantron AG setzt mit seinen innovativen Lösungen genau an dieser Problematik an.



Die Haller GmbH & Co. KG blickt auf über 136 Jahre Erfahrung im Nutzfahrzeugbusiness zurück. Andreas Haller führt in 5. Generation das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Gersthofen. Die Aktivitäten der Quantron AG verbinden diese langjährigen Kompetenzen mit der erforderlichen Innovationskraft: "Die Bedeutung konventioneller Verbrennungsmotoren wird stetig abnehmen. Mit unseren praxiserprobten E-Mobilitätslösungen ebnen wir frühzeitig den Weg zu einer wirtschaftlichen und vor allem nachhaltigen Zukunft. Durch die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Bussen erhöhen wir aktiv die Anzahl emissionsfreier Fahrzeuge im städtischen und regionalen Lastverkehr. Unumgänglich ist diese Thematik vor allem auch für kommunale Betriebe, wie z. B. Straßenmeistereien.



Darüber hinaus bietet die Quantron AG E-Engineering an. Im Angebotsportfolio befinden sich individuelle E- Antriebs- und Energie-Lösungen für andere Fahrzeugarten.



Das Innovationsunternehmen mit Sitz in Augsburg setzt dabei den Fokus auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die Quantron AG bietet ihren Kunden nicht nur Neufahrzeuge mit E-Antrieb, sondern greift für die Elektrifizierung auf das riesige Angebot an Bestands- und Gebrauchtfahrzeugen zurück und erreicht durch entsprechende Umrüstungsprozesse, Remanufacturing, eine Einsparung von weiteren Produktionskosten und Belastungen für die Umwelt.



"Die Quantron AG steht für nachhaltige Lösungen im Lastverkehr, vom Fahrzeugchassis bis zum Antrieb." fasst Andreas Haller das Portfolio zusammen.



Pressekontakt: Quantron AG Serhat Yilmaz | PR-Marketingleiter +49 (0)821 249970 s.yilmaz@quantron.net