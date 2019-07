Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Beyond Meat, Lufthansa, Bayer, Amazon, Apple, Millennial Lithium und Tesla. Um schier unglaubliche 788 Prozent hat die Aktie von Beyond Meat seit dem Börsengang vor gerade einmal drei Monaten zugelegt. Die gerade vorgelegten Quartalszahlen sind sehr gut ausgefallen, aber dennoch gab es einen Dämpfer. Eine angekündigte Zweitplatzierung von Aktien sorgt für einen recht deutlichen Kursrutsch. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die schwachen Zahlen und die zunehmenden Probleme bei der Lufthansa, die zunehmenden Sorgen bei Bayer, die langfristigen Perspektiven von Amazon, die anstehenden Apple-Zahlen und um gute Nachrichten vom zukünftigen Lithium-Produzenten Millennial Lithium. Zu Tesla gibt es indes nichts zu sagen. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.