Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach einer Senkung der Jahresziele durch den Leasingspezialisten von 115 auf 105 Euro reduziert. Analyst Marius Fuhrberg sieht damit aber immer noch ausreichend Kurspotenzial für eine Bestätigung seiner "Buy"-Empfehlung. Grenke sei nach einem starken Jahresstart im zweiten Quartal zwar auf Wachstumskurs geblieben, habe wegen höherer einer Risikovorsorge für mögliche Forderungsausfälle aber die Prognosen gesenkt, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilitätserwartungen des Marktes dürften nun sinken./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-30/11:53

ISIN: DE000A161N30