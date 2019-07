Es fehlt weiter an einer klaren Richtung beim Pfälzer Chemiekonzern. Ein schwieriges Marktumfeld sowie anhaltende Konjunktursorgen belasten die BASF-Aktie. Nachdem der Titel gestern leicht im Plus geschlossen hatte, steht aktuell ein Minus von rund 1,3 Prozent zu Buche.Nachdem Experten von Goldman Sachs ihr Kursziel von 61 auf 66 Euro erhöhten, stufte die US-Bank JPMorgan den Titel am gestrigen Handelstag auf "Halten" mit einem Kursziel von 59 Euro ein. Vor allem die fortlaufende Restrukturierung ...

