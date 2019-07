Nach einem kaum veränderten Start in den Handelstag dreht der deutsche Leitindex am Vormittag deutlich ins Minus. Offensichtlich gehen immer mehr Anleger vor dem wichtigen Fed-Treffen am Mittwoch auf Nummer Sicher und reduzieren ihre Aktienbestände. Der Aufwärtstrend seit dem Jahreswechsel gerät immer mehr in Gefahr.Es gilt als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank in dieser Woche zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Finanzkrise die Kreditkosten um einen Viertelpunkt senken wird. Einige Marktteilnehmer ...

