Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Da der Londoner Konkurrenten LSE nun den Finanzdatenanbieter Refinitiv übernehmen wolle, sei es jetzt unwahrscheinlich, dass der deutsche Börsenbetreiber wie geplant die zu Refinitiv gehörende Devisenhandelsplattform FXall kaufen wird, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr könnten die Deutsche Börse bald eigene Aktien zurückkaufen./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 05:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-30/11:55

ISIN: DE0005810055