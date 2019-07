Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Das Pharmageschäft der Darmstädter dürfte vom erfolgreichen Start des Medikaments Mavenclad profitieren, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sparte Performance Materials könnte indes vor einem schwierigen zweiten Halbjahr stehen./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

