Tripp Keber ist weltweit als einer der führenden Branding-Experten für medizinisches Cannabis und für Erwachsene bekannt. Er ist Co-Founder und ehemaliger CEO von Dixie Brands, Inc., einem Cannabis Markenunternehmen, das weltweit bekannt ist für seine namenhaften Cannabis-Mix-Getränke, Dixie Elixirs, Aceso und Therabis, Dixies Human- und Pet-CBD-Wellness-Markenplattformen sowie Hunderte anderer Cannabisprodukte. Derzeit ist Tripp Geschäftsführer von Right Side Investments und Right Side Advisory Services, deren Schwerpunkt auf Investitionen in der Cannabis- und Hanfindustrie liegt.

