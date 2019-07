Die Spannung steigt an den Devisenmärkten (und die Nervosität wohl auch). Bereits am morgigen Mittwoch (31.07.) heißt es in Bezug auf die US-Notenbank "Butter bei die Fische". Die Märkte erwarten sich von der US-Notenbank wichtige Impulse und mit Blick auf die (heraufziehenden) Unsicherheiten eine kleine "Beruhigungstablette". Alles andere als eine Leitzinssenkung um mindestens 25 Basispunkte wäre für einen Großteil der Marktakteure eine herbe Enttäuschung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...