FRANKFURT (Dow Jones)--Neubewertungen einzelner Objekte aufgrund von Neuvermietungen sowie eine weitere Anpassung an das aktuelle Marktumfeld haben beim Immobilienunternehmen Alstria Office Reit-AG den Wert des Portfolios im ersten Halbjahr 2019 in die Höhe getrieben. Er stieg nach Angaben der Gesellschaft um rund 200 Millionen Euro. Per Mitte des Jahres lag der Wert bei etwa 4,2 Milliarden Euro.

July 30, 2019 05:35 ET (09:35 GMT)

