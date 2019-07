HeidelbergCement hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mit Hilfe von Preiserhöhungen auf vergleichbarer Basis um knapp 6 Prozent gesteigert.Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro, wie es in der Mitteilung zum Halbjahresbericht heißt. Gutes Margengeschäft in Asien sowie West- und Südeuropa glich witterungsbedingt schwächere Geschäfte in Nordamerika und in der Region Afrika mehr als aus."Wir konnten Umsatz und Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2019 trotz ...

