Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Geldpolitik der großen Notenbanken und ein zunehmend schwieriges Verhältnis zum Iran haben im Juni für kräftige Kursgewinne am Rohstoffmarkt gesorgt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar sei es für Rohstoffe um 5,8 Prozent aufwärts gegangen. Die größten Zuwächse habe mit einem Plus von 6,4 Prozent der Edelmetallsektor verbucht. Schwache Konjunkturdaten, niedrige Anleiherenditen und vor allem die Aussicht auf Zinssenkungen hätten den Goldpreis um fast neun Prozent in die Höhe getrieben. ...

