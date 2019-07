Die Öl- und Heizölpreise sind vergleichsweise ruhig mit geringen Aufschlägen von 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter in den neuen Tag gestartet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 64,08 Dollar je Barrel. Das sind 37 Cent mehr als am Vortag. Der leichte aufwärtswind hat mit der erwarteten US Zinssenkung beim FOMC Meeting zutun. Trader vermuten einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und Ölnachfrage. ...

