Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal sei zwar annehmbar ausgefallen und der Jahresausblick auch noch beibehalten worden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Glyphosat-Prozesse in den USA und die Abspaltung von Unternehmensteilen blieben kurzfristig aber die wesentlichen Impulsgeber./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:25 / GMT

ISIN DE000BAY0017

AXC0150 2019-07-30/12:25