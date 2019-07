Die DZ Bank hat den den fairen Wert für RWE nach einer Erhöhung des Jahresaublicks von 26,00 auf 27,50 Euro angehoben. Analyst Werner Eisenmann stuft die Aktien des Versorger weiterhin mit "Kaufen" ein. Mit der Zielanhebung dank einer positiven Entwicklung des Energiehandels könne der Konzern die Herausforderungen der bevorstehenden Neuaufstellung mit Rückenwind angehen, schrieb Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schwankten die Resultate des Energiehandels üblicherweise stark, was eine genau Einschätzung der Qualität der Resultate erschwere./mis/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 10:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 11:01 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-07-30/12:25

ISIN: DE0007037129