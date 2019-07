marktEINBLICKE um 12: DAX deutlich im Minus, Bayer, Lufthansa & Co mit schlechten Nachrichten

Börsianer müssten sich freuen. Schließlich dürfte die US-Notenbank Fed am Mittwochabend eine Leitzinssenkung beschließen. Allerdings sind es am Dienstag vor allem schwache Unternehmensnachrichten, die hierzulande für eine schlechte Börsenstimmung sorgen und den DAX deutlich ins Minus drücken.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 12.282 MDAX -1,1% 25.958 TecDAX -1,2% 2.910 SDAX -1,2% 11.132 Euro Stoxx 50 -0,7% 3.499

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Angesichts des schwachen Marktumfeldes sind in der ersten Börsenliga in erste Linie defensive Werte an der Spitze zu finden. Dafür haben Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) mit ihren jüngsten Geschäftsergebnissen enttäuscht, was die jeweiligen Aktien gehörig unter Druck geraten lässt. Im Gegensatz dazu kann Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) mit einer Erfolgsmeldung aufwarten.

