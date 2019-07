Unterföhring (ots) -



Wer singt unter dem Astronauten-Helm? Wer ist das Monster? Wer tänzelt als Grashüpfer über die Bühne? Der ProSieben-Sommer-Hit "The Masked Singer" lässt Deutschland rätseln. Schon vor dem großen Finale am Donnerstag, 1. August, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, haben 19,7 Millionen Menschen (ab 3 Jahren) in die Gesang-Rätsel-Show reingeschaut. Das ist jeder vierte deutsche TV-Zuschauer. Seit dem Start (27. Juni) steigen die Quoten wöchentlich von anfangs 20,4 auf zuletzt 29,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). In der Spitze sahen bis zu 41,0 Prozent die Enthüllung der maskierten Stars.



Ruth Moschner drückt dem Engel die Daumen Der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu oder das Monster - welcher Undercover-Sänger behält im Finale am längsten seine Maske auf? "Der Astronaut hat mich absolut umgehauen. Ich finde, dass man sich durch die Masken viel stärker auf den Gesang konzentrieren kann und die Stimme des Astronauten hat mich in ihren Bann gezogen", erklärt Rateteam-Mitglied Collien Ulmen-Fernandes. Ruth Moschner hat einen Favoriten: "Der Engel vereint alles, wofür 'The Masked Singer' steht. Er führt uns alle an der Nase herum und ist Entertainment pur! Weg mit den Schubladen und Klischees - so ein Metal-Engel ist einfach eine feine Sache. Er verfolgt mich sogar bis in meine Träume. Ich gestehe: Ihm drücke ich am meisten die Daumen für den Sieg." Rateteam-Kollege Max Giesinger findet außerdem: "Das Monster ist der beste Beweis dafür, dass es in der Show um das Gesamtpaket geht. Alles an dem Charakter ist einfach super sweet!" Das Herz von Moderator Matthias Opdenhövel dürfte jedenfalls für das Monster schlagen...



Das sind die aktuellen Spekulationen des Rateteams und aus dem Netz über die Identitäten der Masken:



- Der Astronaut: Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de) - Der Engel: Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel) - Der Grashüpfer: Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel) - Der Kudu: Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel) - Das Monster: Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Evelyn Burdecki, Lena Meyer-Landrut (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Max Giesinger) oder Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)



"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.



Folge verpasst? Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen gibt es jederzeit auf Joyn nachzusehen und sixx zeigt die aktuelle Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.



