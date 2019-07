Die US-Regierung möchte, dass sich Nato-Partner Deutschland an einer Schutzmission im Persischen Golf beteiligt. Die Maßnahme träfe den Iran.

Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen", teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Großbritannien war zuvor aus dem Verband der europäischen Verbündeten ausgeschert und hatte sich für eine Schutzmission unter Einbeziehung der US-Streitkräfte eingesetzt. Ein "europäisch geführter Ansatz unterstützt von den USA" sei der beste Weg, erklärte das neu formierte britische Außenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

Nach der Festsetzung eines britischen Tankers durch iranische Revolutionsgarden in der Straße von Hormus hatte vor gut einer Woche der damalige britische Außenminister Jeremy Hunt eine europäische Militärmission vorgeschlagen. Nur drei Tage später kürte die Konservative Partei Johnson zum neuen Parteichef und damit auch Premierminister. Hunt wurde inzwischen vom einstigen Brexit-Minister Dominic Raab abgelöst.

Großbritannien hatte zuvor am 4. Juli in Gibraltar den Tanker "Grace1" mit der Begründung festgesetzt, er habe iranisches Erdöl für Syrien an Bord und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der Iran bestreitet das. Am 19. Juli stoppten die iranischen Revolutionsgarden dann in der Straße von Hormus den britischen Öltanker "Stena ...

