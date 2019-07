Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seiner neuen Schätzung für 2019 preise er keine verbesserte Nachfrage oder Preisentwicklung ein, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe sich die Erholung mit Blick auf das Schaumstoffvprprodukt MDI vor einigen Monaten als kurzlebig herausgestellt. Das Risiko für die Ergebnisse des Kunststoffkonzerns sei aber gleichwohl begrenzt und somit der Raum für positive Überraschungen gegeben./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144