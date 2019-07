Shenzhen, China (ots) - Huawei gab seine Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2019 bekannt: 401,3 Milliarden CNY (51,4 Mrd. EUR) Umsatz, ein Plus von 23,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Reingewinnmarge des Unternehmens für das erste Halbjahr 2019 betrug 8,7%.[1]



Laut dem Vorstandsvorsitzenden von Huawei, Liang Hua, sind die Abläufe reibungslos. Die Organisation ist gewohnt solide aufgestellt. Mit einem effektiven Management und einer hervorragenden Performance über alle Finanzkennzahlen hinweg hat sich das Geschäft von Huawei im ersten Halbjahr 2019 robust entwickelt.



Im Carrier-Geschäft von Huawei erreichte der Umsatz im ersten Halbjahr 146,5 Milliarden CNY (18,8 Mrd. EUR) mit einem stetigen Wachstum bei der Produktion und Lieferung von Equipment für drahtlose Netzwerke, optische Übertragung, Datenkommunikation, IT und verwandte Produktbereiche. Bis heute hat Huawei 50 kommerzielle 5G-Verträge abgeschlossen und mehr als 150.000 Basisstationen an Märkte in aller Welt geliefert.



Im Enterprise-Geschäft von Huawei betrug der Umsatz im ersten Halbjahr 31,6 Mrd. CNY (4,04 Mrd. EUR). Huawei erweitert sein ICT-Portfolio in verschiedenen Bereichen, darunter Cloud, künstliche Intelligenz, Campusnetzwerke, Rechenzentren, IoT und intelligentes Computing. Das Unternehmen bleibt ein zuverlässiger Lieferant für Regierungskunden und Versorgungsunternehmen sowie für Kunden aus den Bereichen Finanzen, Transport, Energie und der Automobilindustrie.



Im Consumer-Geschäft von Huawei erreichte der Umsatz im ersten Halbjahr 220,8 Milliarden CNY (28,3 Mrd. EUR). Huaweis Smartphone-Lieferungen (einschließlich Honor-Handys) erreichten 118 Millionen Einheiten, ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete ebenfalls ein schnelles Wachstum bei den Lieferungen von Tablets, PCs und Wearables. Huawei beginnt, sein Geräte-Ökosystem zu skalieren, um ein nahtloses intelligentes Erlebnis über alle wichtigen Nutzerszenarien hinweg zu ermöglichen. Bis heute hat das Huawei Mobile Services-Ökosystem mehr als 800.000 registrierte Entwickler und 500 Millionen Nutzer weltweit.



"Der Umsatz ist bis Mai schnell gestiegen", sagt Liang. "Angesichts der im ersten Halbjahr gelegten Grundlagen sehen wir auch nach der Aufnahme in die US-Sanktionsliste weiterhin Wachstum. Das heißt nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben. Das haben wir und sie können das Tempo unseres Wachstums kurzfristig beeinflussen."



Er fügt hinzu: "Aber wir werden den Kurs beibehalten. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht und wir werden weiterhin wie geplant investieren - darunter in diesem Jahr insgesamt 120 Milliarden CNY (15,6 Mrd. EUR) in Forschung und Entwicklung. Wir werden diese Herausforderungen meistern und sind zuversichtlich, dass Huawei in eine neue Wachstumsphase eintreten wird, nachdem das Schlimmste hinter uns liegt."



[1]: Bei den hier veröffentlichten Finanzdaten handelt es sich um nicht auditierte Zahlen, die nach dem International Financial Reporting Standard erstellt wurden.



Umrechnung in Euro ("EUR") mit dem Marktkurs Ende Juni 2019, 1,00 EUR = 7,8037 CNY.



Über Huawei



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.



OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108888 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108888.rss2



Pressekontakt:



Carsten Senz Head of Corporate Communications Phone: +49 30 3974 796 100 Email: carsten.senz@huawei.com