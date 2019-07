Sportlich befindet sich die SpVgg Unterhaching im ersten Höhenflug der neuen Saison. Am Wochenende konnte der Drittliga-Club dank dreier Tore kurz vor Spielende einen Last-Minute-Sieg gegen die Würzburger Kickers einfahren. Mit der "Haching"-Aktie (WKN: A2TR91) startet heute erst der zweite Fußballverein in Deutschland nach Borussia Dortmund (WKN: 549309) in den Börsenhandel - und kann dabei gleich einen neuen Rekord aufstellen.

Ähnlich spannend wie das letzte Spiel könnte die Börsenpremiere der Haching-Aktie werden. Diese schießt am ersten Handelstag an der Münchener Leitbörse um +15,43% nach oben auf 9,35 Euro. Der Börsengang - von Geschäftsführer und Großaktionär Manfred Schwabl als "nahezu alternativlos" bezeichnet - zog europaweit ein großes Medienecho nach sich, ist der IPO eines Drittliga-Clubs eher außergewöhnlich. Doch werfen wir zuerst einen Blick auf Hachings Börsen-Coup.

Die vorbörsliche Zeichnungsfrist für Haching-Aktien lief am Freitag ab. Dabei stellte Haching gleich einen neuen Rekord an der Börse München auf. Noch nie gingen dort bei einer Neuemission einer Aktie mehr Orders ein - nämlich 1.150 Stück. Insgesamt zeichneten Anleger allerdings nur knapp mehr als ein Drittel der zur Ausgabe stehenden Aktien zu einem ...

