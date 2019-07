Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bewertung des Immobilienportfolios der alstria office REIT-AG ("alstria", ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) zum 30. Juni 2019 durch den unabhängigen Gutachter Savills Advisory Services Germany GmbH & Co. KG führt zu einem positiven GuV-Effekt von rund EUR 200 Mio. (EUR 1,12 je Aktie), so alstria in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...